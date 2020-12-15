2020/12/15 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم الصدر: من المبكر الحديث عن التحالفات..ولملمة البيت الشيعي لا تعني العودة للوراء

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