تدوين السرد من الفضائين في “رماد المرايا”

2020/12/15 | 11:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف عبود جويعد تُعد رواية (رماد المرايا) للروائي هيثم الشويلي، التي رشحت للقائمة الطويلة 2019 لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع.واحدة من النصوص السردية التي تناولت زاوية نظر مختلفة في تناول الاحداث وتحريك أدوات وعناصر السرد التي تدخل ضمن البناء الفني لصناعة الرواية، حيث نلاحظ أن هناك زمانين ومكانين يكوّنان ويشكلان المبنى السردي لهذا ...

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