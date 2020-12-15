المالية النيابية: البرلمان يعتزم إقرار موازنة 2021 قبل نهاية كانون الثاني المقبل

2020/12/15 | 11:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناقشات لزيادة صادرات العراق النفطية بغداد- وعد الشمري: اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب امكانية تمرير موازنة ٢٠٢١ قبل نهاية الشهر المقبل، مشيرة الى ان الحكومة تستغل اللحظات الاخيرة باجراء مباحثات لزيادة حصة تصدير العراق من النفط، وضمان استقرار سعر صرف الدولار.وقال عضو اللجنة النائب فيصل العيساوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “الحكومة ...

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