2020/12/15 | 11:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين الصباح الجديد-متابعة أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أن “رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد تغيير مساره عن نظام عمر البشير”.وأكد بومبيو أن “إزالة السودان من قائمة الإرهاب دليل على تغير جذري في علاقاتنا”.كانت سحبت الولايات المتحدة امس الاثنين، رسمياً السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).