الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات على تركيا بسبب نشر انظمة دفاع جوي روسية على اراضيها

2020/12/15 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، زميلتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب نشر نظام دفاع صاروخي روسي الصنع، حصلت عليه العام الماضي.وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة “إس 400” للصواريخ الأرض-جو الروسية لا تتوافق مع التكنولوجيا الخاصة بالناتو، وتشكل … Readmore

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