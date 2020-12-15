يعود تاريخه لـ1700 عام وتم تهريبه إلى إسرائيل.. تمثال “كوبيلي” يعود إلى “آسيا الصغرى” بعد 5 عقود

2020/12/15 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرصوي اجتماعا للتعريف بتمثال “الإلهة كوبيلي” الذي يقدر عمره بـ1700 عام، عقب وصوله إلى موطنه الأصلي تركيا بعد نحو 5 عقود على تهريبه إلى إسرائيل ومنها إلى الولايات المتحدة الأميركية.جاء ذلك خلال … Readmore

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