الدولار يتراجع في العراق بعد قفزة كبيرة

2020/12/15 | 11:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تراجعت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء في العراق بعد قفزة كبيرة وجنونية أمس الاثنين.

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