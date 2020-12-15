تأجيل الجلسة الإستئنافية في دعوى الطعن بإبطال ترخيص شركات الاتصال

2020/12/15 | 11:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرجأت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الجلسة الجلسة الإستئنافية في دعوى الطعن بإبطال ترخيص شركات الاتصال.

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