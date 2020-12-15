الناطق باسم السيد الصدر: لا مانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي

2020/12/15 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة..فيروس كورونا يعدي حيوانا جديدافي واقعة استوقفت الأطباء البيطريين والباحثين المتهمين بانتشار كورونا، أصبح نمر ثلجي في حديقة حيوانات أميركية أول حيوان من نوعه يتم تشخيص إصابته بالفيروس المستجد، وفقما كشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

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