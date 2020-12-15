2020/12/15 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم القنصل البريطاني العام في أربيل، جيمس ثورنتون، بالتعازي إلى عائلة مقاتل في البيشمركة فقد حياته خلال اشتباك مع عناصر حزب العمال الكوردستاني، داعياً إلى خروج مسلحي الحزب من إقليم كوردستان.وقال ثورنتون في تغريدة على تويتر: “تعازيّ لعائلة الملازم … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصل البريطاني في اربيل: حزب العمال الكردستاني يمثل خطراً على الاقليم ويجب عليه الرحيل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصل البريطاني في اربيل: حزب العمال الكردستاني يمثل خطراً على الاقليم ويجب عليه الرحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).