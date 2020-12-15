2020/12/15 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن منح فائدة بنسبة ٧٪ للودائع الثابتة، مشيرا الى ان المدة المحددة للفائدة تبلغ سنتان ونصف السنة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف :انه “تم منح المصرف فائدة بنسبة 7% على الودائع الثابتة”، مبينا ان “المدة المحددة لتلك … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن نسبة الفائدة على الودائع الثابته) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن نسبة الفائدة على الودائع الثابته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).