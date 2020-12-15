ماذا يعني أن تكوني صحافية ناجحة ؟ - اسماء محمد مصطفى

2020/12/15 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماء_محمد_مصطفى أن تكوني صحافيةً ناجحةً ، ذلك يعني : ـ أنكِ امرأةٌ شجاعةٌ وحرةٌ وصاحبةُ قضية ولستِ تابعة فكرياً الى أحد .



ـ أنكِ تجيدين اختيار الأفكار التي تكتبين عنها .ـ أنك قبل الإقدام على الكتابةِ او اجراءِ مقابلةٍ مع شخصيةٍ او التحدثِ بموضوعٍ ما ، اعتدتِ جمعَ معلوماتٍ وافيةٍ عما تتناولين ، ما يُظهركِ ملمةً بالموضوع .



ـ أنك تكتنزينَ خبراتٍ حياتيةً وليست مهنيةً فقط ومعرفةً بالناسِ ومقدرةً على ف ......





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