رماح بوبو، في شذرات الشمع المُحترِق ..جزءُّ أول - هاتف بشبوش

2020/12/15 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش رماح شاعرة مؤمنة من انّ الشعر نقيض العِلم ، هدفه يُكتب فيلقى في سموت العالم بفنتازيا لاتعطي الحقيقة المطلقة .



هو طريق الوصول الى الجمال على طريقة الألماني (غوتة) حين سألهُ أحدهم ساخراً مافائدة الشعر قال : أنه جميل وهل هذا لايكفي ..



جميل مثل الشجر والعصافير والعطر والحب والسماء والنجوم ..



لكن الجمال ياصاحبي يتوقف حين يصبح ذا فائدة .



أنه من أحد أهم الأقوال العظيمة على مر التأريخ .



وأنا أقرأ لرما ......





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