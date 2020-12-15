نائب رئيس تركيا: عقوبات واشنطن ستزيد من تصميمنا على حماية المصالح القومية

2020/12/15 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد فؤاد أوقطاي نائب رئيس تركيا رجب طيب اردوغان، أن العقوبات الأميركية ستزيد من تصميم بلاده على خطواتها المتعلقة بحماية مصالحها القومية وصناعاتها الدفاعية.

وقال أوقطاي في تغريدة على تويتر إن أية عقوبات لن تؤثر على تركيا، وأن أنقرة ترفض العقوبات الأميركية التي تم فرضها على تركيا على خلفية شراء منظومة أس أربعمئة من روسيا، داعيا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ.

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