2020/12/15 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / كربلاء..افتتحت مديرية الشهداء في كربلاء، الثلاثاء، متحفا خاصا بمقتنيات الشهداء خلال الحقب الزمنية المتعاقبة على العراق لاسيما شهداء الحقبة الضلامية ابان حكم صدام حسين.وقال مدير المديرية علي العرداوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “افتتاح متحف خاص بمقتنيات الشهداء داخل المديرية يأتي من اجل توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين من زمان اللانظام في عهد صدام حسين وصولا الى الحقب الاخيرة التي سقط فيها الشهداء بسبب الارهاب”.واضاف العرداوي ان “المقتينات التي احتضنها المتحف تحكي قصص ومعاناة العراقيين، فما ضمه المتحف يمثل نقطة سوداء في تاريخ الحكم الصدامي، وبيان حجم الجرائم التي ارتكبها بحق العزل”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء: افتتاح متحف لمقتنيات الشهداء تخليدا لتضحياتهم وبيان مظلوميتهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء: افتتاح متحف لمقتنيات الشهداء تخليدا لتضحياتهم وبيان مظلوميتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).