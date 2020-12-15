هالاند: أنا مسحور بكريستيانو رونالدو

2020/12/15 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، عن إعجابه الشديد بكل من النجمين، كريسيتانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وزلاتان إبراهميموفيتش، هداف نادي ميلان، بحسب ما ذكرت صحيفة "إس" الإسبانية.

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