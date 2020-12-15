صدور أربعة أحكام بالحبس بحق مدير المصرف الزراعي الأسبق في ميسان

2020/12/15 | 11:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أربعة قرارات بالحبس للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني – فرع ميسان؛ على خلفيَّة صرفه قروضاً خلافاً للقانون.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات ميسان / الهيأة الأولى (٤) أربعة قرارات حكم بحق المدان المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني – فرع العمارة، موضحةً أن الأحكام قضت بحبس المدان حبساً شديداً لمدة (٣) سنوات لكل حكم، إذ بلغ مجموع المدة (١٢) سنة في (٤) قضايا”.وأضاف البيان أن “قرارت الأحكام صدرت في قضايا قد تولى مكتب تحقيق الهيئة في ميسان التحقيق فيها وأحالها إلى القضاء، لافتةً إلى أن المدان أقدم على صرف قروض خلاف القانون، ودون علم وموافقة المقترضين، إذ بلغ مجموع مبالغ تلك القروض (٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة وأربعين مليون دينار عراقي”.وتابع ان “المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ لكل قضية من القضايا الأربع، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية”.وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار محكمة جنايات ميسان حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير السابق للمصرف الزراعي التعاوني في ميسان، لإحداثه ضرراً متعمداً بأموال الجهة التي كان يعمل.



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