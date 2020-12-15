الذهب يرتفع بفضل رهان علي التحفيز وسط تصاعد لحالات كوفيد-19

2020/12/15 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

ارتفع الذهب الثلاثاء 15 ديسمبر إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية "الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز ..



سواء من الكونغرس أو مجلس الفدرالي".

ويبدو المشروعون الأميركيون متفائلون حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على جزئين سعيا لإقرارها ما دفع الدولار الأمريكي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 24.14 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 1009.50 دولار وكسب البلاديوم 0.4% إلى 2302.47 دولار.

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