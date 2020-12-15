2020/12/15 | 11:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 | 11:23 صباحاً

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الرشيد يرفع نسبة الفائدة على الودائع الثابتة

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن منح فائدة بنسبة (٧٪؜) للودائع الثابتة.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف ان "المدة المحددة لتلك الودائع هي سنتين ونصف السنة".



وأضاف ان "بامكان المواطنين الافراد والشركات والجمعيات والقطاعات الاخرى فتح حسابات الودائع المذكورة والحصول على الفائدة لدى فروع مصرفنا المنتشرة في محافظات العراق".

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