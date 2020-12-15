مجلس النواب يناقش عددا من مشاريع القوانين

2020/12/15 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعماله.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور طه أمين لـPUKmedia: ان الجلسة ستشهد تأدية اليمين الدستورية لعدد من النواب، والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.

واضاف: كما ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة، القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972.

واوضح: ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والقراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.



بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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