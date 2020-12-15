نجاح ملفت لفيلم إيراني في مهرجان تركي

2020/12/15 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد فيلم "شجرة صامتة" للمخرج "فيصل سویسال"، وشارك في إنتاجه كل من مؤسسة الفارابي للسينما الايرانية وشركة "بلكون" التركية، جائزتين في مهرجان أضنة السينمائي الدولي السابع والعشرين في تركيا.

ونال الممثل "سِردار اورتشین" بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم بالاشتراك مع "اونوربرک اصلان" (عن فيلم بلازا).



فاز فيلم "رسالة الحرية" بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن الفيلم.

سيناريو "شجرة صامتة" مستوحى من الأدب وبعض الأحداث التاريخية التي تؤثر على المجتمع التركي بشكل خاص.



الموضوع الرئيسي لـ "شجرة صامتة" مأخوذ من كتاب "طائر وحيد الجناح" للمخرج یاشار كمال، وتدور قصة الفيلم والأحداث الرئيسية حول شجرة جوز.



الجوز هو رمز للفيلم، ورمز شجرة التين يستخدم في مسرحية "حتى صنع الانسان" للكاتب الراحل "نجيب فاضل کیساکورك" في هذا الفيلم.

وعرض فيلم " شجرة صامتة" من إنتاج "علي نوري اسکویی" ومنتجة "مصطفى خرقه‌بوش" وهندسة صوت "محسن روشن "، عرضه على الإنترنت في مهرجان كان السينمائي الدولي بسبب فيروس كورونا، وفي مهرجان البرتقالة الذهبية، ومهرجان اسطنبول السينمائي، علاوة على مهرجان موسكو السينمائي.

PUKmedia / منصور جهاني

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