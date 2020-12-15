2020/12/15 | 11:56 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب محمد السوداني:قدمنا لائحة تكميلية عن تراخيص الهاتف النقال 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب محمد السوداني:قدمنا لائحة تكميلية عن تراخيص الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب محمد السوداني:قدمنا لائحة تكميلية عن تراخيص الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).