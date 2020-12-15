"شلع قلع".. الصدر يدعو الى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة

2020/12/15 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

الثلاثاء، الى ان تكون الانتخابات

المقبلة خالية من الوجوه القديمة شلع

قلع، فيما طالب بإكمال التحقيقات ضد من

ضرب المتظاهرين القوات الأمنية.

وقال مسؤول المكتب الإعلام

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