2020/12/15 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية

577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

وارتفع عدد المتعافين بواقع 24813.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية،

الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي

المتعافين م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).