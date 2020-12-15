صدور أربعة أحكام بالحبس بحق مدير المصرف الزراعي الأسبق بميسان

2020/12/15 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الثلاثاء، عن صدور أربعة قرارات بالحبس

للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني

- فرع ميسان؛ على خلفيَّة صرفه قروضاً

خلافاً للقانون.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حد

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