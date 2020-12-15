الخالصي ’يهاجم’ السفير البريطاني بشأن زيارة الكاظمية: جاء ليقول اتركوا قيم موسى والجواد!

2020/12/15 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق المرجع الديني جواد الخالصي، الثلاثاء، على زيارة السفير البريطاني لدى العراق منطقة الكاظمية.

وقال الخالصي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الاول 2020)، إن "حضور السفير البريطاني إلى الكاظمية المقدسة يكشف كل المخطط، فهو لم يأتِ لطلب الهدى من ائمته، وإنما جاء فقط ليقول: اتركوا قيم موسى والجواد، واهتموا بالمراسم الفارغة من القيم، وركزوا على الممارسات التقليدية".

وأضاف، أنها "معركة الهوية والايمان التي يحاربها هؤلاء، وكما يعلم الجميع هو من طبخ القيمة على الطريقة العراقية ليخدع جهال الناس، مع تأييده لكل ممارسة شاذة ومعارضة لقيم الفطرة السليمة مثل تأييده رفع علم المثليين في بغداد، ويكفي أنه سفير الاحتلال البريطاني الأكثر بغضاً في التاريخ".

وزار السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، أمس الإثنين، مرقد الإمام الكاظم في العاصمة بغداد.

وقال هيكي في تدوينة تابعها "ناس"، "تشرفت بزيارة مرقد الإمام الكاظم في بغداد وتعلمت الكثير عن تاريخ هذا المرقد والأعمال الخيرية التي يقوم بها".

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