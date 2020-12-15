الصدر يدعو الى ان تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة شلع قلع

2020/12/15 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى ان تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة شلع قلع، فيما طالب بإكمال التحقيقات ضد من ضرب المتظاهرين القوات الأمنية.وقال مسؤول المكتب الإعلاميّ للتيار الصدري حيدر الجابري في مؤتمر صحافي عقده … Readmore

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