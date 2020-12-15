إيران “تضاعف” تخفيض صادرات الغاز الى العراق: ارتفاع ساعات قطع تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات

2020/12/15 | 12:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، عن تخفيض آخر للغاز المجهز من إيران مما ادى إلى زيادة ساعات القطع للطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان “العراق لديه عقود مع الجانب الايراني بتجهيز المحطات الانتاجية الكهربائية بمقدار 50 مليون قدم مكعب من الغاز”، مبينا أن “إيران خفضت تجهيز الغاز ليصل الى 5 ملايين قدم مكعب بعد أن كان 10 ملايين قدم مكعب قبل أيام”.

وأضاف موسى أن “انخفاض التجهيز أثر سلبا على إنتاج المنظومة الكهربائية حيث افقد المنظومة ما بين 5 الى 6 الاف ميغا واط وبالتالي انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء”.

واشار موسى الى انه “بعد توجيه رئيس الوزراء وزارة النفط بتوفير الوقود السائل بدل الغازي كوقود لهذه المحطات الانتاجية الا ان المنتج المتوفر لا يسد النقص الحاصل بالتشغيل وادامة زخم عمل المحطات الانتاجية، فضلا عن الوقود السائل مكلف جدا يحتاج الى استيراد في ظل عدم وجود خطة وقودية وتأهيل حقول الغاز وشبكة الأنابيب”.

وازدادت ساعات القطع في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية بشكل كبير، ومنذ اكثر شهرين ليصل ساعات القطع في بعض المناطق لأكثر من 18 ساعة باليوم، مما دفع المولدات الاهلية الى رفع اسعار الامبير نتيجة ذلك.

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