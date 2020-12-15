2020/12/15 | 12:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..دعت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، الحكومة الى التوجه من اجل حسم قضية ميناء الفاو وانهاء الضغوط الخارجية الخليجية لعدم انجاز الميناء، متهمة اطرافا خليجية تسعى الى اجهاض مشروع ميناء الفاو بأية طريقة.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العرض الصيني لانجاز مشروع ميناء الفاو الكبير فيه مرونة غير مسبوقة بضمنها انجاز المشروع بالاجل واكمال مشاريع صناعية وتجارية ومجمعات سكنية ضمن المشروع”.وأضافت نصيف، ان “ العراق يعاني حاليا من الضغوط الخارجية الخليجية لاجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير باي طريقة كانت حتى لو تم التعاقد مع شركة متلكئة “.واشارت الى ان “ايرادات الميناء ستوازي ايرادات النفطية العراقية وسيوفر نحو مليون وظيفة سنويا، فضلا عن انشاء مئات المصانع وايجاد عشرات فرص الاستثمارات الاجنبية”.انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: اطراف خليجية تسعى لاجهاض ميناء الفاو بأية طريقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: اطراف خليجية تسعى لاجهاض ميناء الفاو بأية طريقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).