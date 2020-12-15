"والد الميسر المالي للقاعدة".. قطر تعتقل أستاذا أستراليا دون تهمة رسمية

2020/12/15 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت السلطات القطرية أستاذ جامعي أسترالي وابنه، منذ نحو 5 أشهر دون تقديم أي اتهامات لهما، وفقا لصحيفة الغارديان.

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