الرشيد يعلن منح فائدة بنسبة 7 بالمئة للودائع الثابتة

2020/12/15 | 12:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، منح فائدة بنسبة 7٪ للودائع الثابتة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "المدة المحددة لتلك الودائع سنتان ونصف السنة".

وأضاف أن "بإمكان المواطنين الأفراد، والشركات، والجمعيات والقطاعات الأخرى، فتح حسابات الودائع المذكورة والحصول على الفائدة لدى فروع مصرفنا المنتشرة في محافظات العراق".

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