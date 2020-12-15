ديالى.. موجة غضب “فلاحية” بعد تأخر تسديد مستحقات” الحنطة” لـ80%

2020/12/15 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الثلاثاء، أن 80% من مزارعي المحافظة لم يستلموا حتى الان مستحقات تسويق الحنطة.وقال رئيس الاتحاد الفرعي رعد التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” 80% من مزارعي ديالى لم يستلموا حتى اللحظة مستحقاتهم المالية عن تسويق محصول الحنطة لوزارة التجارة”، لافتا الى انه “رغم الوعود المتكررة لكن لم يحصل اي تغير والوضع قد ينفجر الى موجة تظاهرات عارمة في الاسابيع القادمة”.واضاف التميمي،ان “مزارعي ديالى في وضع صعب جدا مع بدء الموسم الشتوي واغلبهم يعانون م ديون متراكمة بسبب تكاليف الزراعة وعدم القدرة على تسديدها بسبب تأخر مستحقاتهم المالية”، مؤكدا أن “ما يحدث حرب نفسية ضد المزارع العراقي في ديالى ولها تداعيات سلبية على ملف الزراعة بشكل عام”.ودعا التميمي حكومة الكاظمي الى “موقف حاسم ازاء مزارعي ديالى م خلال الايفاء بالوعود وتسديد مستحقاتهم باقرب وقت ممكن من اجل تفادي موسم زراعي منهار لان الكثيرين لايملك اموال للحراثة وشراء البذور والاسمدة في حين لابد ان يكون دعم الحكومة للمزارعين مضاعفا”.وتعد ديال من المحافظات الزراعية والمنتجة لكميات كبيرة من محصول الحنطة التي يجري تسويقها الى مخازن وزارة التجارة سنويا.



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