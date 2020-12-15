ميناء الفاو.. هل تنبثق الحياة فيه على يد الشركة الكورية؟

2020/12/15 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

العراق الذي دخله أكثر من تريليون دولار منذ العام 2004 وحتى الآن، صار عاجزاً عن توفير 5 مليارات دولار لبناء أهم ميناء فيه وفي المنطقة، وهو ميناء الفاو الكبير، لأن خزائنه اليوم خاويةٌ بفعل الفساد المالي والإداري.



ولا يعطّل إنشاء الميناء الأموال الشحيحة فحسب، وإنما هناك رغبات خارجية تعرقله، خاصّةً وأنه سيؤثر سلباً على الموانئ في المنطقة ويوقف بعضها عن العمل، لأهمية موقعه الاستراتيجي.

وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، ان جهات خليجية تسعى إلى إيقاف العمل بميناء الفاو الكبير، ولكن البرلمان صوت على منح الحياة لهذا الميناء عبر تخصيص 400 مليار دينار في قانون الاقتراض، مشيرة إلى أن ميناء الفاو سيرفد الموازنة ب200 مليار سنويا وتشغيل الايادي العاملة.

ونوهت إلى أن الشركة الصينية المقدمة على ميناء الفاو، هي من الشركات الفاسدة والمدرجة في العراق، ولديها عقود فساد مع وزارة الكهرباء، مبينة أن الشركة الصينية تعمل في مجال انتاج المحولات الكهربائية، وليست اختصاصها في بناء الموانئ.

وأشارت إلى أن العقد الكوري يبلغ 2.62 مليار دولار، بينما العقد الصيني بلغ اكثر من 4 مليارات دولار.

يُمثّل هذا الميناء حاجةً حقيقية للعراق.



فسائرُ الموانئ العراقية لا تتحمّل مرور السفن الكبيرة.



لا يمكن للسفن القادمة الى العراق من الصين والمحملة ببضائع، الوصولُ إلى تلك الموانئ لأن أعماق المياه تصل إلى 11 متراً، بينما هي تحتاج إلى أعماق 20 متراً.



وهكذا تحط هذه السفن في ميناء جبل علي في الإمارات، أو صلالة في سلطنة عمان، ومن ثم يجري نقل البضائع عبر سفن صغيرة إلى الموانئ العراقية، علماً أن استيرادات العراق تتجاوز سنوياً ما قيمته أكثر من 35 مليار دولار، غالبيتها تصل إليه من موانئ البصرة.



وكذلك يصدّر العراق نفطاً بحجم يتجاوز 100 مليون برميل شهرياً، ولكن دخول الناقلات النفطية الكبيرة إليها غير ممكن.



وإنشاء الميناء سيقلل من أجور النقل من موانئ الخليج إلى موانئ البصرة، والتي تبلغ 100 دولار للطن الواحد، مما سيوفر على العراق أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً.

العمل في ميناء الفاو الكبير بدأ في العام 2012، عبر إنشاء الكاسر الشرقي على امتداد 8 كلم، وهو أنجز خلال العام 2013، ومن ثم الكاسر الغربي الذي يمتد على 16 كلم، وأنجز العام الماضي، وبكلفة مليار دولار لكليهما.



وحتى الآن لم يدخل العراق في مرحلة بناء الأرصفة، وهي النصف الثاني من المرحلة الأولى، إذ أشارت الخطة أن الميناء كان من المفترض أن يبدأ العمل في العام 2018، بعد إنشاء 5 أرصفة بطول 1750 متر لكل رصيف، وبطاقة 20 مليون طن سنوياً، والتي تتجاوز اليوم طاقة الموانئ الخمسة العاملة في العراق مجتمعة، التي تبلغ نحو 16 مليون طن سنوياً.



والغريبَ أن الحكومة بدأت بإنشاء كاسر الأمواج في البداية، وكان من المفترض أن تقوم ببناء البنى التحتية للميناء، وإنشاء الأرصفة لكي يعمل، لأن وظيفة كاسر الأمواج ظرفية ووقتية، أي عندما يكون البحر هائجاً.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الخدمات النيابية، وليد السهلاني، إن ميناء الفاو الكبير، هو من اهم المشاريع الاقتصادية في العراق، وعلينا اكماله خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجب انشاء الأرصفة الخمسة الأولى من اصل 90 رصيفا يتكون منها الميناء.

وبين أن هناك عوائق كثيرة تضاف يوميا من اجل تعطيل بناء ميناء الفاو الكبير، موضحا أن الشركة الصينية عليها العديد من المشاكل في العراق، مضيفا أن شركة دايو من الشركات الجيدة.

يعتبر ميناء الفاو الكبير البوابة الرئيسية لـ"طريق الحرير الجديد" الذي يتعلق بنقل البضائع الصينية إلى العالم.



ومهمة هذا الميناء هي نقلها إلى أوروبا.



ضغطت الصين على العراق منذ العام 2015 لإكمال الميناء بشكل كامل، مع المنطقة الصناعية والسكنية والقناة الجافة، ومن خلال قروض ميسرة.



ولكن الحكومة أدارت وجهها، نتيجة الضغوط السياسية من قبل دول الجوار، مما استفز السلطات الصينية.



الخطةُ أن يكون نقل البضائع من الصين إلى ميناء جودار في باكستان عبر السكك، وثم من هناك إلى ميناء الفاو بالبحر، وبعدها بخطط السكك الحديد من البصرة إلى سوريا وتركيا وإلى أوروبا...مما يساهم بتقليل وقت نقل البضائع من الصين إلى أوروبا بنسبة 35 في المئة من الكلفة الحالية، وخفض أسعار البضائع الصينية نتيجة خفض كلفة النقل.



كما أن الاتحاد الأوروبي بحاجة أيضاً لإكمال إنشاء هذا الميناء لأنه سيساهم في نقل البضائع الأوروبية إلى الدول الآسيوية والخليج، فالطريق الحالي لنقل البضائع الصينية طويل جداً، وهو ينطلق من ميناء جوادر في باكستان، ويمر بخليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط.

بعد أن رأت الصين أن العراق غير جاد في إكمال ميناء الفاو، لجأت إلى الكويت، وأكدت أنها ستستثمر وتشغل ميناء مبارك الذي يقابل ميناء الفاو، شرط أخذ موافقة العراق على ربط سككي لنقل البضائع، ولكن العراق في ظل حكومة عادل عبد المهدي رفض ذلك، مما جعل الكويت توقف العمل بميناء مبارك.

ولجأت الصين إلى إيران، بعد فشلها مع الكويت، لاستخدام الموانئ الإيرانية، شرط الحصول على ربط سككي مع العراق.



وأبدت حكومة مصطفى الكاظمي موافقتها على منح إيران ربطاً سككياً، ولكن الغضب الشعبي ساهم في تعطيل المشروع.



والضغط لإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير أدى إلى قيام البرلمان بوضع نص في قانون تمويل العجز لأشهر أيلول/سبتمبر 2020، وحتى كانون الثاني/ يناير 2021 يسمح باقتراض الحكومة مبلغ 333 مليون دولار من المصارف العراقية، لإكمال المشروع، وتوقيع العقد مع شركة دايو الكورية، عبر منحها الميناء بشكل كامل، الذي تبلغ كلفة إنشائه أكثر من 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إيراداته أكثر من 100 مليار دولار خلال 20 عاماً.

بينما، قال وزير النقل السابق، عامر عبد الجبار، إن المنافسة بين الشركتين الصينية والكورية، سيساهم في تخفيض الكلفة، مضيفا أن تقليل الأعماق سيمنع مرور الباخرات الكبيرة وهذا يؤدي إلى اضرار كبيرة للعراق.

وأشار إلى أن الكويت عملت ضد ميناء الفاو، وتحاول إيقافه.

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