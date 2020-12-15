روسيا.. أكثر من 26 الف إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/12/15 | 12:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وارتفع عدد المتعافين بواقع 24813.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المتعافين من مرض "كوفيد-19" في روسيا مليونين و149610 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا مليونين و707945 إصابة بالفايروس حتى الآن بينها 47968 حالة وفاة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، إن 19.4% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما في روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد في موسكو بلغ 5418 تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 3765 إصابة.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا منذ بدء تفشي الوباء، أكثر من 83.4 مليون اختبار للكشف عن المصابين بالفيروس، منها 336 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشرعت السلطات الصحية في روسيا، أمس الاثنين، بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، للبدء في عمليات تطعيمها.

وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية، بعد أن كانت الأولية لموظفي القطاع الصحي وقطاع التعليم.

وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفايروس، من المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفايروس كورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.

PUKmedia وكالات

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