2020/12/15 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، منح فائدة

بنسبة 7٪ للودائع الثابتة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان،

أن "المدة المحددة لتلك الودائع سنتان

ونصف السنة".

وأضاف، أن "بإمكان المواطنين الافراد،

والشركات،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد "يشعل" المنافسة.. "طفرة" في الفوائد على الودائع الثابتة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد "يشعل" المنافسة.. "طفرة" في الفوائد على الودائع الثابتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).