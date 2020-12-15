إيران: لا نحتاج إذنا للعودة إلى سوق النفط

2020/12/15 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط الايراني، الثلاثاء،

ان بلاده لا تحتاج إذنا للعودة إلى سوق

النفط لأن لها الحق في ذلك معلنا عن

امكانية تصدير 2.3 مليون برميل من النفط.

وقال بيجن زنغنه، في تصريح صحافي على

هامش بدء المرحل

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