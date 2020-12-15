مؤتمر للمتحدث باسم الصدر: حصولنا على رئاسة الحكومة مرهون بنتائج الانتخابات

2020/12/15 | 12:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد صلاح العبيدي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أنه لا مانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي، فيما أشار إلى أن حصول التيار على رئاسة الوزراء مرهون بنتائج الانتخابات.

وقال العبيدي، في تصريح خاص للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (15 كانون الأول 2020)، إنه "من المبكر الحديث عن تحالفات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام القوى الوطنية ولا مانع من تشكيل تحالف خارج البيت الشيعي".

ولفت إلى أن "ترميم البيت الشيعي لا يعني تحالفا طائفيا، وأن الحديث عن تولي منصب رئاسة الوزراء مبني على نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أن "عملية الإصلاح في البلاد ما زالت متعثرة لا سيما في محاربة الفساد"، مضيفاً أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة، خالية من الوجوه القديمة".

من جانبه أشاد المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر، حيدر الجابري، "بالمتظاهرين السلميين، فضلا عن القوات الأمنية ممن حافظوا على سلمية التظاهرات"، مبيناً أن "الصدر طالب بإكمال التحقيقات بشأن الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضاف، أن "الصدر طالب أيضا الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب، فضلا عن خلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات"، داعيا "العراقيين عامة والصدريين خاصة إلى تحديث سجلاتهم مما يسهم في إيجاد انتخابات نزيهة وعادلة".

وأضاف الجابري، أن "الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة"، مبينا أن "الميثاق الذي دعا إليه الصدر لا يشمل الفاسدين"، مؤكدا "على تقديمهم للعدالة".

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