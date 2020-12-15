وزير التخطيط: موازنة 2021 لم تدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

2020/12/15 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشف وزير التخطيط خالد بتال عن عدم إدراج الموازنة العامة للعام المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وقال بتال في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية(واع) ستنشر في وقت لاحق: إن "سعر النفط حدد بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة للعام المقبل".

وأضاف أن "رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة العامة للعام المقبل بلغت بحدود 50 ترليون دينار"، مشبهاً موازنة 2021 بالمريض".

ولفت إلى أن وزير المالية أبلغه بارسال الموازنة إلى الأمانة العامة للعام المقبل، مرجحاً الانتهاء من مناقشتها خلال الأيام الأربعة المقبلة".

وبين أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي بشأن الجانب الاستثماري في الموازنة".

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