التطبيعية تدعو الأندية الراغبة للمشاركة في الدوري النسوي

2020/12/15 | 12:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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‎التقى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، اللجنة النسوية بحضور عضو التطبيعية، الدكتور اسعد لازم، لمناقشة وإقرار الدوري النسوي لكرة الصالات والملاعب المكشوفة.

وقالَ بنيان: تم الاتفاق في الاجتماع على إقامة الدوري النسوي، وتوجيه دعوة للاندية الراغبة بالمشاركة على مستوى كرة الصالات والملاعب المكشوفة.

وأضافَ: وتحديد يوم ٢١-١٢-٢٠٢٠ ليكون اجتماعا مع الاندية التي تملك فرقا نسوية للتباحث في الآلية والمواعيد التي تضمن نجاح الدوري، والاستماع لمطالب الاندية.

واختتمَ رئيس التطبيعية بالقول: نسعى لإقامة دوري منظم مع تهيئةِ جميع مستلزمات نجاحهِ من الجوانب الفنية والادارية والتحكيمية.

يذكرُ ان اللجنة النسوية في الهيئة التطبيعية قد قامتْ بعمل ورشات تطويرية تحكيمية لفئة النساء من أجل تطوير الصفارة النسوية، والارتقاء باللعبة بشكل عام.

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