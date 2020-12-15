تيموز: نادي الحدود اكبر من العنكوشي

2020/12/15 | 12:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعرب امين سر الهيئة الادارية لنادي الحدود الرياضي حازم تيموز، عن امتعاض الشديد من تصريحات رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية حسين العنكوشي في برنامج الملعب على قناة اسيا والتي اساء فيها لفريق الحدود بشكل ينم عن قلة الخبرة والثقافة الادارية الرياضية التي لازال لم يخطو اولى خطواته فيها.

وقال تيموز في بيان للنادي تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الحدود اكبر من العنكوشي والذي تعودنا منه تصريحاته التي تأتي مع اخيلة الليل وتضمحل بمجيء الصباح كونها دائماً ماتبنى على اساس رخو من الفكر الاداري الذي يفتقد لأبسط مقومات المنطق والحكمة”.واوضح “ما انتقاصه من فريق الحدود الا دليل على ذلك بعد وصفه الفريق بأنه (لا يملك لاعبين لأنه لا يملك الاموال والفوز عليه سيكون سهلاً )..



بأسلوب لا يمت للروح الرياضية التي يفتقدها العنكوشي بأي صلة”.

واضاف “الادهى عدم معرفته بتاريخ مواجهات الفريقين بقوله ان الديوانية تغلب على الحدود بثلاثية مع جل احترامنا لجمهور ولنادي الديوانية لكن هذه النتيجة من نسج خياله بل ان النتيجة معكوسة لمصلحة الحدود وسنرسل له شريط الاهداف ليتمتع به”.

وتابع “اين الاحترافية واين المهنية عندما يتجاوز بشكل سافر على اندية عريقة لها تاريخها البهي وعلى رؤساء تلك الاندية الذين يملكون تاريخاً حافلاً بالإنجازات مقابل (شهور ثلاثة ظهر بها العنكوشي) ولا نعلم عدد الاشهر المتبقية له عندما يحقق اهدافه السياسية والاقتصادية التي دخل بها عالم الرياضة من اجلها فقط”.

واختتم متسائلاً : “عما اذا كانت تلك التجاوزات تندرج ضمن (تنميته المستدامة) التي صدع رؤوسنا بها ويستخدمها بشكل متكرر للشهرة الاعلامية دون نتاج ملموس”.

يذكر ان العنكوشي عرف بتصريحاته المستفزة والمثيرة للجدل مع كل مباراة يخوضها الديوانية.



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