الذهب يرتفع مع تصاعد حالات الاصابة بفيروس كورونا

2020/12/15 | 12:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة، فيما عزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع قيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية إلى الهبوط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية “الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز ..



سواء من الكونغرس أو مجلس الفدرالي”.

ويبدو المشرعون الأميركيون متفائلون حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على جزئين سعيا لإقرارها ما دفع الدولار الأمريكي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 24.14 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 1009.50 دولار وكسب البلاديوم 0.4% إلى 2302.47 دولار.

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