سيناتور جمهوري يحث ترامب على القبول بالهزيمة

2020/12/15 | 12:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …حث السيناتور الجمهوري لامار الكسندر من ولاية تينسي الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على وضع مصلحة البلاد اولا والقبول بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية امام منافسه الديمقراطي جو بايدن .ونقل موقع رو ستوري الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن السيناتور لامار الكسندر قوله في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” إن الانتخابات الرئاسية قد انتهت وصادقت الولايات على النتائج “.واضاف أن ” المحاكم قام بحل الاشكاليات وصوتت الهيئة الانتخابية بفوز بايدن لذا آمل من الرئيس ترامب ان يضع مصلحة البلاد اولا ويعترف بخسارته ومساعدة الرئيس الجديد على الانطلاق في بداية جديدة “.وتابع الكساندر قائلا إن ” عملية نقل السلطة بشكل منظم تعتبر قضية حاسمة ومهمة جدا خصوصا خلال فترة الوباء التي تمر بها الولايات المتحدة “.وكانت الهيئة الانتخابية الرئاسية قد صادقت مساء يوم امس على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على غريمه الجمهوري دونالد ترامب بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا، في خطوة تغلق الباب بشكل شبه نهائي على جهود ترامب لقلب نتائج الانتخابات.وأكد المجمع الانتخابي فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا حيث حصل على 302 من أصوات الهيئة الناخبة الـ 538 متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا في المقابل حصل الرئيس الحالي ترامب على 232 صوتا، ما يعني خسارته الانتخابات رسميا.



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