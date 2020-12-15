"بيت الرعب".. الحكم على قاتل ياباني متسلسل قطع رؤوس 8 نساء

2020/12/15 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قضية صدمت الرأي العام، قضت محكمة يابانية بإعدام رجل قتل 8 نساء ورجل بعد أن تواصل معهم عبر موقع "تويتر"، وفقا لما ذكرت تقارير إخبارية.

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