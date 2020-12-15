التربية تتحدث عن

2020/12/15 | 12:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

انتقدت وزارة التربية ما اسمته "التهويل الإعلامي" بشأن إغلاق مدارس في محافـظة الديوانية عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والملاكـات التدريسية.





وقال الناطق باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الفحوصات الأولية تشير إلى وجود 63 حالة في عموم المحافظة، منها 61 بين التلاميذ، مـع شخصين من الملاكات التدريسية، وأن مـا تم تداوله عن وجود 180 حالة إصابة عار عن الصحة".

وأوضح عبد القادر أن "الفحوصات الأولية أجرتها الصحة والبيئة المدرسية في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المـدرسـي فـي المحافظة، وتم رفع عدد الإصابات إلى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، وكان رد وزارة الصحة قـبـل أيام أنه في حال كان عدد الإصابات 5 في كل مؤسسة يتم الغلق".

وأضاف أن "محافظة البصرة شهدت تهويلًا إعلاميًا أيضًا إذ أعلن أن عـدد الإصابات فيها 24، وبعد التأكد حالات فقط.



من الفحوصات اتضح أن العدد 3 بدوره".





ويوم أمس، أغلقت مديرية تربية محافظة الديوانية، ثمانية مدارس عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والكادر التدريسي.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم إغلاق 7 مدارس في الديوانية بعد تسجيل157 إصابة بين الطلاب و23 إصابة بين صفوف الكوادر التدريسية".

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