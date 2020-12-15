المالية النيابية: سعر الدولار سيبقى مرتفعا لعام كامل

2020/12/15 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت اللجنة المالية النيابية ربط ارتفاع سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في الاسواق بتأخر اقرار قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان احدى وسائل الحكومة التي تتبعها لتقليل فجوة العجز هي تحديد سعر الدولار مقابل الدينار، مشيرا الى ان الموازنة تصمم على سعرين وهو سعر الدينار مقابل الدولار، وسعر برميل النفط، لافتا الى ان مشروع قانون الموازنة للعام 2021 ستعد على اساس ذلك، وهو ما يعني ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار سيستمر لعام كامل.

وأضاف النائب كوجر انهم لا يعلمون حتى الآن مشروع قانون الموازنة كيف سيحدد سعر صرف الدولار، لكن التوقعات تشير الى ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار سيكون اكثر من 130 الف دينار لكل 100 دولار.

واشار النائب جمال كوجر ان البنك المركزي سيقوم بتحديد سعر الدولار مقابل الدينار وفق ما سينص عليه قانون الموازنة.

وتشهد اسواق اقليم كوردستان والعراق ارتفاعا في سعر الدولار مقابل الدينار حيث وصل سعر صرف 100 دولار امريكي الى اكثر من 130 الف دينار، فيما كان قبل هذا الارتفاع عند نحو 125 الف دينار لكل 100 دينار.

PUKmedia / فائق إيزدي

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