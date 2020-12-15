الاحزاب الكوردستانية تدعو الى تشكيل قوات مشتركة

2020/12/15 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الاحزاب الكوردستانية في كركوك، ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بينها ومع باقي مكونات المحافظة.

وقال محمد عثمان مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الاحزاب الكوردستانية اكدت خلال الاجتماع الذي عقدته، يوم امس الاثنين، ضرورة تعزيز التعاون والتسيق فيما يبنها ومع باقي مكونات محافظة كركوك.

واضاف: ان الاحزاب الكوردستاني تطالب بتشكيل قوات مشتركة من جميع مكونات كركوك تكون تابعة الى وزارة الداخلية الاتحادية لسد الفراغات الامنية الموجودة.

واوضح: ان الاحزاب الكوردستانية دعت ايضا الى تشكيل ادارة مشتركة في محافظة كركوك بشكل يحفظ التوزان ومشاركة جميع الاطراف وانهاء ظاهرة ادارة الدوائر بالوكالة.

واشار الى ان الاحزاب الكوردستانية قررت ايضا تشكيل لجة مشتركة لمتابعة ودراسة المشاكل العالقة في المحافظة وخاصة المتعلقة بالاراضي الزراعية.

PUKmedia خاص

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