وزارة التخطيط: 50 ترليون دينار قيمة الرواتب في موازنة 2021

2020/12/15 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف وزير التخطيط خالد بتال عن عدم إدراج الموازنة العامة للعام المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وقال بتال في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "سعر النفط حدد بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة للعام المقبل".

وأضاف أن "رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة العامة للعام المقبل بلغت بحدود 50 ترليون دينار".

ولفت إلى أن وزير المالية أبلغه بارسال الموازنة إلى الأمانة العامة للعام المقبل، مرجحاً "الانتهاء من مناقشتها خلال الأيام الأربعة المقبلة".

وبين أنه "تم الاتفاق مع البنك الدولي بشأن الجانب الاستثماري في الموازنة".

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