وزير النقل: القناة الجافة ستنفذ عن طريق الاستثمار أو القروض الميسرة

2020/12/15 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الثلاثاء، أن مشروع القناة الجافة سينفذ أما عن طريق الاستثمار أو القروض الميسرة ،مشيراً إلى أن نقطة انطلاق طريق الحرير إلى أوروبا.

وقال الشبلي، إن "العراق يعد من الدول العريقة بموضوع السكك الحديد"، لافتاً إلى أن "سكك الحديد العراقية تضررت كثيراً بسبب عصابات داعش الإرهابية والحروب التي مرت على البلاد"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف: "الوزارة تخطط لتبدأ بالقناة الجافة التي تتكون من الفاو بخطين، الأول إلى تركيا والثاني من تركيا الى أوروبا سواء النقل التجاري أو نقل المسافرين"، مشيراً إلى أن " الشركة العامة للسكك الحديد أكملت المخططات الخاصة بالمشروع، وكان من المؤمل أن يتم تنفيذ المشروع إلّا أن بسبب الضائقة المالية، سيتم التنفيذ أما عن طريق الاستثمار أو عبر القروض الميسرة".

وتابع الشبلي أن "هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى تركيا وسيرافق الوفد مدير عام من شركة السكك على أمل أن تتم المباحثات حول موضوع سكك الحديد مع الجارة تركيا".

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