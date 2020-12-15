مؤسسة تابعة للمرجع السيستاني تحتضن نحو 64 الف يتيم في 13 محافظة عراقية

2020/12/15 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة مؤسسة العين للرعاية

الاجتماعية، التي تعمل بمباركة وإذن من

المرجع الديني الأعلى السيد علي

الحسيني السيستاني، اليوم الثلاثاء، عن

احتضانها 64 الف يتيم في 13 محافظة خلال

عام.

وذكرت المؤسسة في

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