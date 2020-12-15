تتعلق برواتب الموظفين وسعر برميل النفط.. وزير التخطيط يتحدث عن

2020/12/15 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط، خالد بتال، اليوم

الثلاثاء، عدم إدراج الموازنة

الاتحادية لعام 2021 على جدول أعمال مجلس

الوزراء اليوم، فيما حدد قيمة رواتب

الموظفين ضمن الموازنة المرتقبة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقي

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